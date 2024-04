Ruba un'auto ma dentro c'è una 89enne cieca che soffre di demenza. La figlia chiama la polizia: «Oh mio Dio, cosa farà a mia mamma?»

di Redazione Web

Un uomo ha rubato un'auto senza preoccuparsi del fatto che all'interno del veicolo fosse presente un'anziana di 89 anni cieca e affetta da demenza. La figlia, che si era momentaneamente allontanata per fare degli acquisti, ha immediatamente chiamato la polizia e in preda al panico ha spiegato loro l'accaduto. A quel punto è iniziato l'inseguimento del ladro da parte di una pattuglia che si è concluso con l'arresto dell'uomo, David Stephenson.

L'ispettore capo Matt Jackson ha dichiarato: «Sarà stata un'esperienza terrificante per la donna, seduta sul sedile del passeggero al momento del furto. È cieca e soffre di demenzia, quindi non avrà capito cosa stesse succedendo. Non riesco neppure a immaginare cosa abbia potuto pensare».

La chiamata della figlia alla polizia

La donna era in città insieme alla mamma 89enne e quando si è allontanata momentaneamente per fare degli acquisti ha lasciato le chiavi all'interno del quadro in modo da poter tenere acceso il riscaldamento. David Stephenson non si è lasciato scappare l'opportunità ed è salito a bordo della macchina, sfrecciando via nonostante la presenza dell'anziana al suo fianco.

La figlia ha chiamato subito i soccorsi e, in preda al panico, ha spiegato l'accaduto, come è possibile sentire grazie al video rilasciato dalla Greater Manchester Police: «Sono andata al negozio per prendere delle coperte per mia mamma e quando sono tornata la macchina non c'era più e nemmeno mia madre.

Fortunatamente, l'inseguimento si è concluso con l'arresto dell'uomo e la signora ha potuto riunirsi a sua figlia. L'Ispettore Capo Matt Jackson ha dichiarato: «Sono fiero dei miei agenti per essere stati in grado di muoversi velocemente e mantenere la calma in modo da riuscire a fermare il veicolo in sicurezza e arrestare Stephenson. Grazie al loro intervento abbiamo potuto riportare la donna alla figlia. Le cose sarebbero potute finire in maniera molto diversa se non fossimo riusciti a trovare il modo di garantire la sua sicurezza».

David Stephenson, senza fissa dimora, è stato condannato a 8 anni e 6 mesi di carcere per rapimento, furto d'auto, guida pericolosa e guida senza patente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 16:00

