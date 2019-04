Robert Iger, ceo di Disney: «Adolf Hitler avrebbe adorato i social media»

Bimbo di nove anni ucciso in campeggio dal cane degli amici di famiglia​

«Di una cosa sono certo:avrebbe adorato i, se solo fossero esistiti anche nella sua epoca». Una frase controversa, ma non troppo, quella di, attuale ceo di una storica multinazionale come«Isono lo strumento più potente che unpotrebbe desiderare» - ha spiegato il manager durante un evento organizzato dal, un'organizzazione ebraica impegnata nella tutela dei diritti umani - «Sui social è possibile inviare dei messaggi capaci sia di rispondere alle convinzioni dell'utente, sia di ampliare le sue paure più profonde. Ipermettono ai malvagi di far leva sulle menti più deboli e sappiamo bene che le notizie sui social spesso contengono falsità e propaganda invece di verità e rigore».ha poi aggiunto: «Sì, isono un eccellente strumento per diffondere rabbia e odio,ne sarebbe stato entusiasta. I politici di oggi dovrebbero iniziare a rifiutare l'odio in ogni forma, a cominciare dalle prossime elezioni presidenziali. Lae l'ci stanno trascinando in un abisso». Il ceo diha anche annunciato di voler finanziare i candidati democratici al Senato degli Stati Uniti, per poi dichiarare: «Vorrei che la campagna elettorale fosse basata su fatti positivi e su idee, non sulla denigrazione dell'avversario, che spesso arriva a violare la decenza umana e civile».La partecipazione dialla conferenza organizzata dal Wiesenthal Centre è in un certo modo storica. Come spiega anche l'Independent , infatti, in passatofu accusato a più riprese di, già a cominciare dai primi film d'animazione degli anni '30. Molti personaggi malvagi dei primi cartoni animati, infatti, spesso indossavano abiti tipici degli ebrei e secondo alcuni il fondatore dell'impero che porta il suo nome sarebbe stato vicino ad un'organizzazione di cineasti antisemiti, la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. La visita di Iger, quindi, potrebbe essere una grande occasione di distensione tra la Disney e la comunità ebraica statunitense.