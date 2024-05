Attentato a Fico, giornalista belga invita a seguire l'esempio: «Il premier De Croo ha la scorta? Sparategli lo stesso, avanti»

di Redazione Web

«A tutti coloro che stanno pensando di sparare ad Alexander De Croo, ma non osano farlo per la sicurezza che circonda quel ragazzo. Vedete? È​ possibile abbattere un primo ministro. Direi: avanti». Per queste parole il presentatore di un'emittente radiofonica locale belga è stato denunciato dal premier del Belgio Alexander De Croo. L'«invito» a uccidere il politico di Vilvoorde è arrivato mentre il conduttore stava dando la notiza dell'attentato al primo ministro slovacco Robert Fico, raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco nella cittadina di Handlová, 180 chilometri a nord-est della capitale Bratislava.

Premier @alexanderdecroo heeft klacht ingediend tegen de presentator die opriep om de “eerste minister neer te knallen”.



De journalist riep luisteraars op om “hun gang te gaan ondanks de beveiliging rond die vent” en verwijst naar de aanval op premier Fico in Slovakije. — Barend Leyts (@BarendLeyts) May 16, 2024



La denuncia

Ad annunciare la decisione di sporgere denuncia è stato il portavoce di De Croo, Barend Leyts, che in un tweet ha specificato che la denuncia è stata presentata alla polizia di Waregem. «Il giornalista - ha spiegato Leyts - ha invitato gli ascoltatori ad "andare avanti nonostante la sicurezza intorno a quel ragazzo" (De Croo, ndr) e ha fatto riferimento all'attacco al primo ministro Fico in Slovacchia». «Incitare alla violenza è un reato», De Croo «continua la sua campagna».

