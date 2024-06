Papa Francesco a porte chiuse con i preti romani torna a parlare di “frociaggine” in Vaticano: «C'è. Sono ragazzi buoni ma meglio di no». Poi la precisazione

di Redazione web

Il Papa, nell'incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani di oggi pomeriggio all'Università Salesiana, è tornato sulla questione della omosessualità nella Chiesa. «In Vaticano c'è aria di frociaggine» (termine usato lo scorso 28 maggio ndr), non è facile aiutare questa corrente: questo il pensiero del Papa secondo quanto riferiscono all'Ansa fonti presenti all'incontro. Il Papa avrebbe anche ribadito che se un ragazzo ha una tendenza omosessuale è meglio non farlo entrare in seminario: sono «ragazzi buoni» ma con questa tendenza meglio di no.

Il papa e l'omosessualità

Papa Francesco, dopo le polemiche seguite all'incontro di maggio con i vescovi italiani (anche questo era a porte chiuse), torna dunque a parlare del tema dell'omosessualità che, a detta del Pontefice, non riguarderebbe solo i seminari ma lo stesso Vaticano. In più occasioni Papa Francesco ha mostrato grandi aperture nei confronti delle persone omosessuali ma si è allo stesso tempo sempre espresso in maniera abbastanza netta contro le «lobby», e questo sarebbe il senso del discorso pronunciato anche questo pomeriggio.

Il Papa ha puntato il dito anche contro quei religiosi che tendono a fare affari.

È tornato sulla sessualità poi ad una domanda sui padrini, se debbano essere accettati sempre. Per il Papa i peccati della carne non sono più gravi rispetto a quelli della carità. Infine il cappellano di un ospedale gli ha chiesto se, oltre a quella in un carcere, al Giubileo aprirà una porta santa in ospedale: «È una buona idea, ci penserò», la risposta del Papa.

La precisazione della sala stampa vaticana

Nella nota ufficiale della sala stampa vaticana, diramata al termine dell'incontro, si chiarisce: il Papa «ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell'ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l'indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA