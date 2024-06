Clima da incubo, ora i bambini soffrono di eco-ansia: insonnia e incubi notturni. La nuova patologia tra 5 e 11 anni

Si svegliano nel cuore della notte per un brutto sogno, a spaventarli però non è il solito mostro. Oggi a tgliere il sonno ai bambini, provocando loro ansia, paure e brutti sogni sono i cambiamenti climatici. A rivelarlo è il primo studio internazionale sull’ecoansia svolto su bambini in tenera età, vale a dire dai 5 agli 11 anni. Sentono parlare dei cambiamenti climatici, conoscono il tema e vogliono fare di tutto per cambiare la situazione fino a sentirsi responsabili. E per questo subiscono tutto il peso del problema.