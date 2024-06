Decreto Salva Casa, stop a permessi per vetrate panoramiche e pergotende: tutte le novità su destinazione d'uso e conformità

Il recente Decreto Salva Casa introduce significative modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, semplificando alcune procedure e agevolando i proprietari di immobili. In particolare, il decreto prevede che non sia più necessario ottenere permessi specifici per l'installazione di vetrate panoramiche e pergotende, purché siano rispettate determinate condizioni. Ecco cosa sapere e quali sono le modifiche chiave apportate dal governo al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (noto come Testo Unico dell'Edilizia).

Decreto salva casa, dalle verande ai muri interni fino alle tende: quali sono i piccoli abusi sanabili