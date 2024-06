«Porto mio figlio in piscina così non devo fargli il bagno ora che è estate: ditemi che non sono l'unica mamma a farlo»

di Redazione Web

Non c'è un unico modo di essere genitori e ogni mamma e papà sceglie di volta in volta qual è il metodo migliore per prendersi cura dei bambini, cercando di bilanciare la salute dei figli con il proprio benessere. L'obiettivo è uno solo, vale a dire dar loro una vita di cui essere felici, ma le strade per raggiungere quel traguardo sono a volte tanto diverse da far nascere aspri dibattiti. Ne è un esempio l'ondata di critiche che ha travolto Neely dopo aver rivelato tramite una clip pubblicata sui social di portare suo figlio in piscina, d'estate, così da evitare di dovergli fare il bagno. Questo approccio all'igiene del bambino ha lasciato basiti tutti.

Questione di igiene

Nella breve clip c'è una foto di Neelsy e suo marito in piscina, entrambi i volti coperti da un sorriso di pura gioia.

In didascalia, poi, la donna aggiunge: «Per favore ditemi che non sono l'unica mamma a far festa». Migliaia di utenti hanno completamente distrutto il desiderio di Neely, scrivendo chiaro e tondo ciò che pensano di questo approccio ed esprimendo con forza la loro disapprovazione: «Non ho mai voluto desiderato fare una doccia più che dopo una giornata al mare o in piscina», «No... dopo la piscina ti serve ancora di più un bagno», «Assolutamente no, una giornata in piscina vuol dire che i miei figli faranno assolutamente il bagnetto. Che schifo, tra prodotti chimici, la crema solare, il sudore, la pipì, il sale...».

Diverse persone, inoltre, hanno espresso preoccupazione nei confronti del bambino e del suo stato di salute: «Sono un istruttore di nuoto e raccomando di lavare corpo e capelli dopo la piscina, altrimenti potrebbe danneggiare la pelle e le cellule dei capelli e favorisce la secchezza e il prurito», «Facci sapere dove vivi così posso chiamare le autorità».

