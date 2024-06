Fedez e Ferragni, separati e di nuovo innamorati. Lui «giorno e notte insieme a Garance Authié», Chiara esce con Tony Effe

di Dajana Mrruku

Fedez esce allo scoperto con la bionda dagli occhi azzurri e Chiara Ferragni con il rapper tatuato: non si può dire che i due non abbiano un prototipo. Il rapper da Rozzano sembra fare sempre di più sul serio con la ventenne Garance Authié che per lui vola fino a Milano: la cena nel ristorante di Carlo Cracco, con vista sul Duomo, dove un tempo era solito andare con la (ex) moglie per festeggiare i successi e regalarsi momenti privati è un segno inequivocabile.

Chiara Ferragni, però, risponde e colpisce (nell'ego maschile), non solo con frecciatine social (vedi post con il busto di Napoleone), ma andando a cena con uno degli ultimi "nemici" sulla lista di Fedez, Tony Effe.

Chiara Ferragni, le foto a cena con Tony Effe

Chiara Ferragni è stata paparazzata insieme a Tony Effe mentre uscivano dal ristorante.

Le voci sul presunto flirt tra Chiara e Tony Effe si sono fatti sempre più vivi: da prima il particolare legame della Ferragni con il brand Miu Miu, titolo della canzone del rapper in vetta alle classifiche, poi quei like sospetti sotto le foto e, prima ancora, l'unfollow da parte di Fedez.

Che si tratti di una frequentazione o soltando di una stoccata della Ferragni all'ex marito che preferisce uscire con modelle più giovani di lui?

La discussione tra Fedez e Tony Effe

Non sono ricordi troppo lontani quelli delle storie Instagram di Fedez in palestra insieme a Tony Effe. Eppure, in poco tempo può cambiare tutto. I due, nonostante fossero ormai diventati "bro gym", si sono "dichiarati guerra" a suon di singoli e hit estive. Tony Effe con "Sesso e Samba" insieme a Gaia, Fedez con "Sexyshop" in compagnia del suo collega e amico Emis Killa.

In una recente intervista, Tony aveva dichiarato che Federico gli aveva proposto un duetto estivo, ma lui aveva rifiutato perché non era interessato, un aneddoto che non sembra essere piaciuto molto a Fedez che in diretta su Twich ha rivelato: «Se andiamo in palestra ti faccio ascoltare una canzone e ti dico ‘fammi sapere se vuoi fare una strofa’, non mi sembra di implorarti di fare una canzone insieme».

La lite tra i due sembra avere, però, radici molto più profonde perché si vocifera che Fedez abbia fatto commenti molto positivi verso Taylor Mega, storica fidanzata di Tony (che ha risposto alle voci di flirt tra il rapper e la Ferragni con "Sentiti ridicola").

Come ha regito quest'ultimo agli apprezzamenti di Federico? Uscendo con la ex moglie, Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA