Diane Kruger si confessa: «Le mie eroine? Sissy e Mary Poppins»

di Alessandra De Tommasi

Diane Kruger è instancabile: sta girando per Paramount+ la serie “Little Disasters”, dopo aver ricevuto il Golden Eyes alla carriera al Festival di Zurigo ed essere ambasciatrice delle donne a Hollywood, grazie agli incontri Women in motion di Kering creati da Salma Hayek a Cannes. Sulla Croisette ha presentato con Vincent Cassel “The Shrouds”, il nuovo film di David Cronenberg. Intanto arriva oggi su Sky Cinema Due “Joika – a un passo dal sogno”, che ricalca un po’ il suo passato da ballerina. Prossima tappa? Il drammatico “Visions”, ancora inedito.

Lei è una stakanovista. Chi le ha insegnato quest’etica del lavoro?

«Ho iniziato a lavorare quando ero piccola, forse per allontanarmi dalle mura materne e dai litigi dei miei genitori prima del divorzio, quindi mi sono concentrata su altro, la danza. Peccato che da adolescente mi sono fatta male e ho dovuto rinunciare».

Qual è stato il piano B?

«Imparare nuove lingue, viaggiare, fare la modella e poi è arrivato Brad Pitt con “Troy” a cambiarmi la vita e farmi conoscere a Hollywood».

Si sarà sentita una dea…

«Sì, finché la stampa tedesca a Cannes non ha contattato mio padre (con cui non avevo contatti da 13 anni). È stato terribile, mi sentivo sola anche alla presenza di mamma.

Lei è sempre impeccabile, eterea. Sente il peso della perfezione?

«Tutti sentiamo il peso dei giudizi o pregiudizi, però dipende come li affronti. Io piano piano me ne sono liberata. I ragazzi di oggi sono più liberi: sono la generazione di mia figlia Nora e si stanno conquistando diritti fondamentali. Hanno le idee chiare e le mettono in pratica».

Dalla Germania si può dire che abbia conquistato il mondo. A chi si è ispirata?

«La mia eroina del cuore era Romy Schneider nel ruolo della principessa Sissi. Aveva una tale grazia e intelligenza da restare senza parole. Durante le feste la trilogia era un appuntamento fisso a cui non potevo mancare. A un certo punto le ho affiancato Julia Andrews con “Mary Poppins” perché univa la danza al canto, oltre alla recitazione. Mettevano insieme le mie passioni e mi hanno ispirate a viverle fino in fondo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA