Riceve una multa per colpa della maglietta di una sconosciuta. Il motivo è incredibile

Riceve una multa a causa della stampa sulla maglietta di una sconosciuta. Davjd Knight, un 54enne britannico del Surrey, nell'Inghilterra sud-orientale è stato multato perché la sua macchina avrebbe invaso la corsia riservata ai bus. Peccato però che l'uomo non aveva commesso una simile infrazione e la "colpa" era di una passante che aveva sulla maglietta una scritta simile alla targa della sua vettura.

Leggi anche > Svezia, con piede di porco e ascia ferisce due bambini e una donna

Quando l'uomo si è visto recapitare a casa una multa proveniente da una zona in cui non era mai stato con l'auto ha capito subito che si trattava di un errore. Ha così chiesto di vedere i filmati della videocamera e ha notato che nel momento in cui è stata fatta la multa passava una donna con una maglia che riportava una scritta simile a quella della targa della sua auto. La donna che camminava lungo la corsia dei bus infatti indossava una maglietta con la parola "knitter" stampata sul davanti mentre la targa del veicolo è "KN19TER".

L'uomo, che si è rifiutato di pagare la multa che nel corso delle settimane era anche aumentata, si è rivolto alle autorità riuscendo a dimostrare che non aveva commesso alcuna infrazione. Presa visione della foto le autorità hanno capito l'errore e annullato la sanzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA