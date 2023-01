Regina Elisabetta, spunta quella foto prima della sua morte: Harry non la prenderà affatto bene

Poco prima delle "dimissioni" di Harry e Meghan dai doveri della famiglia reale inglese (avvenute nel 2020) una foto rilasciata in via ufficiale da Buckingham Palace avrebbe turbato profondamente la coppia.

Harry, intervista (rivelatrice) in televisione per l'uscita del suo libro autobiografico Spare. Ecco quando e dove vederla

Principe Harry, «il libro Spare sarà una vendetta nei confronti di William». Poi, lo choc su Lady Diana

Harry e Meghan, i sudditi britannici non li sopportano più: «Dovrebbero perdere tutti i titoli»

Il ritratto di famiglia

Si tratta di un ritratto di famiglia in cui appare la Regina Elisabetta II accanto ai suoi tre eredi diretti in linea di sucessione: Carlo, il principe William e il principe George. Secondo Andrew Morton, la foto era il chiaro suggerimento per Harry e Meghan dei malumori in famiglia e del fatto che la loro presenza non fosse più gradita.

La frattura con il fratello William e gli scontri in famiglia sono stati raccontati proprio dai diretti interessati, durante la docuserie "Harry e Meghan" prodotta da Netflix.

Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La terribile profezia della Regina Elisabetta su Harry: cosa gli accadrà tra pochi mesi

Befana 2023, cosa mettere nella calza al posto dei dolci: le idee per stupire bambini e adulti https://t.co/KEY1izwkVT — Leggo (@leggoit) January 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA