Harry e Meghan non accettano le scuse del Sun: «E' una trovata pubblicitaria»

di Redazione web

Il giornale inlgese The Sun ha chiesto ufficialmente scusa per aver pubblicato un articolo firmato da Jeremy Clarkson, che attacca violentemente Meghan Markle. Il testo è stato rimosso dagli archivi e al suo posto è stato pubblicato uno screenshot del post di scuse del cronista. L'articolo era stato pubblicato dopo la messa in onda della seconda parte della serie dedicata al principe Harry e Meghan, in cui la coppia accusa la stampa di razzismo.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

Pezzo criticato

Dopo due giorni il pezzo era stato rimosso su richiesta dello stesso autore, sommerso dalle proteste. Ma il principe ribelle Harry e la sua consorte Meghan hanno rimandato al mittente, le scuse del tabloid, dove nell'articolo il cronista aveva attaccato violentemente la moglie del figlio di Lady Diana, definita «come una trovata pubblicitaria».

Scuse non accettate

Una portavoce della duchessa ha detto di non essere stata contattata dal giornale per scusarsi dell'articolo in cui Clarkson aveva scritto che stava «sognando il giorno in cui Meghan sarà costretta a sfilare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla canta, 'Vergogna!' e le getta addosso escrementi».

L'articolo pubblicato lo scorso fine settimana ha ricevuto più di 20.800 denunce. The Sun ha presentato ieri le sue scuse. La portavoce della duchessa ha poi precisato che «il fatto che The Sun non abbia contattato la duchessa del Sussex per scusarsi mostra le loro intenzioni. Questa non è altro che una trovata pubblicitaria».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA