Harry, intervista (rivelatrice) in televisione per l'uscita del suo libro autobiografico Spare. Ecco quando e dove vederla

Il Principe Harry si prepara a promuovere il suo nuovo libro autobiografico, Spare, che sarà disponibile dal prossimo 10 gennaio. Il Duca di Sussex sarà ospite del programma televisivo «60 Minutes» di Anderson Cooper, trasmesso sulla Cbs domenica, per anticipare le «rivelazioni» del suo nuovo «esplosivo» libro di memorie «Spare».

Il Principe Harry in televisione

Il tema principale, ci si attende, sarà quello della rivalità fra Harry, che ha 38 anni, e il fratello, William, che ne ha 40. Harry accusa William, erede al trono britannico, di aver rotto il patto di non lasciar mai trapelare notizie lesive l'uno dell'altro dopo aver assistito alle conseguenze di tali azioni sui loro genitori.

La rete Cbs ha rilasciato un breve trailer dell'intervista, che andrà in onda solo due giorni prima dell'uscita del libro. Sebbene non fornisca l'audio, a un certo punto il principe viene visto con un'espressione lamentosa mentre gesticola per sottolineare qualcosa: «Si prevede un'intervista scoppiettante», si legge sul web.

Il rapporto tra i due fratelli reali, protagonisti dei tabloid britannici, è destinato a spezzarsi ulteriolmente dopo l'uscita del libro autobiografico. Un insider della royal family ha rivelato al Sunday Times delle nuove indiscrezioni: «Penso che il contenuto sarà peggio di quanto la famiglia reale si aspetti».

Il giornale inglese ha riferito che il libro firmato dal marito di Meghan Markle sarà particolarmente duro per il principe William: «Tutto è messo a nudo. Ma Re Carlo III ne esce meglio di quanto mi aspettassi, è dura soprattutto per William, e persino Kate riceverà diverse frecciate». E ancora: «La descrizione della lotta tra i fratelli sarà minuziosa. Personalmente, non riesco a immaginare una riconciliazione tra Harry e William dopo l’uscita del libro. La loro relazione non sopravvivrà alle nuove rivelazioni».

Il libro di 416 pagine è già disponibile in pre-order su Amazon e conterrà una buona parte dedicata interamente alla mamma Lady Diana, morta in un tragico incidente stradale nel 1997 all'età di 36 anni. Lo choc della sua scomparsa rimane ancora un dolore vivo per Harry e ha spiegato che vive con l’incubo di vedere “proiettata” la tragica vicenda della madre su sua moglie Meghan.

