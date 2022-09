Regina Elisabetta, medici in ansia per la sua salute: «È sotto osservazione». Carlo e Camilla a Balmoral

di Redazione web

La regina Elisabetta II, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc. La salute della monarca torna a spaventare la Gran Bretagna.

Carlo e Camilla nel castello di Balmoral

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 96enne regina Elisabetta, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia.

La Regina Elisabetta incontra la nuova premier Liz Truss: il dettaglio inquietante sulla mano. Sta male?

L'allarme

È allarme nel Regno Unito per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale

La premier Truss: tutto il Paese è preoccupato, i miei pensieri vanno a lei

«Tutto il Paese sarà molto preoccupato per le notizie da Buckingham Palace. In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la regina e alla sua famiglia». Lo scrive su Twitter Liz Truss dopo che Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina Elisabetta II, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral e che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute.

Sito ufficiale dei Windsor in tilt

A conferma dell'attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: «Gateway time-out».

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

#regina #elisabetta sotto supervisione medica nel castello di Balmoral: medici preoccupati per la sua salute https://t.co/g4JvrxkXin — Leggo (@leggoit) September 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA