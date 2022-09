La regina Elisabetta sbarca su Airbnb: in affitto la sua proprietà di Sandringham, ecco quanto costa

La regina Elisabetta sbarca su Airbnb. La monarca 96enne ha deciso di affittare una delle sue case private, nella tenuta di Sandringham, sulla nota App di immobili in affitto a tempo limitato. Una decisione per accogliere i vacanzieri che vogliano vivere un'esperienza regale.

Leggi anche > La Regina Elisabetta incontra la nuova premier Liz Truss: il dettaglio inquietante sulla mano. Sta male?

Quanto costa affittarla

La casa, con quattro camere da letto, denominata Garden House, può ospitare fino a otto persone e costa tra i 270 euro e i 410 euro a notte. La Garden House era l'ex casa del giardiniere capo di Sua Maestà ed è circondata dai giardini della tenuta, oltra ad essere la proprietà più vicina alla Sandringham House in cui alloggia la regina Elisabetta. La casa si sviluppa su due piani ed è arredata con pezzi della collezione reale che sono stati precedentemente usati nella residenza della regina.

L'offerta

La regina Elisabetta diventa un'affittuaria di Airbnb provetta e nell'annuncio della sua casa elenca l'offerta completa di cui potrà godere chi deciderà di soggiornare nella sua casa. La spaziosa cucina vanta un forno Aga, e vi è una sala da pranzo separata, un salone e un salotto con vista sul giardino. Due delle camere sono arredate con letti king-size, mentre le altre hanno due letti singoli. Oltre al formale giardino recintato in cui si trova la proprietà, la casa dispone anche di un giardino dove gli ospiti potranno rilassarsi. Coloro che sceglieranno di soggiornare presso la Garden House saranno anche a pochi passi dalla caffetteria di Sandringham e dal parco naturale che circonda la cittadina inglese.

Le particolarità della casa

«I bambini adoreranno tutto lo spazio a disposizione con anche un'ampia area giochi avventura», recita la descrizione della casa su Airbnb. All'interno della tenuta sarà possibile anche visitare il Sandringham Exhibition and Transport Museum, che ospita la prima automobile mai posseduta da un membro della famiglia reale.

«Con tutto questo a portata di mano, potresti dimenticarti di essere a pochi minuti di auto dalle meravigliose spiagge del North Norfolk, un'area circondata da splendidi prati ricchi di papaveri, campi di lavanda, stradine tranquille ideali per passeggiate a piedi e in bicicletta», aggiunge l'annuncio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA