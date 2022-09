QueenElizabeth, la salute della regina preoccupa il mondo: la reazione del web

La salute della regina Elisabetta preoccupa il mondo. L'allarme lanciato da Buckingham Palace in pochi istanti ha fatto il giro del web e milioni di utenti di Twitter stanno commentando la notizia. La monarca, giunta pochi mesi fa a 70 anni di regno, è un'icona intramontabile e sono tante le persone che si augurano che possa presto tornare in salute.

<h2>L'apprensione a corte</h2>

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 96enne regina Elisabetta, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William è partito da Londra per raggiungere la Scozia. Dove è atteso anche il principe Andrea, duca di York, dopo lo scandalo che lo ha colpito, adesso è tempo di stringersi attorno alla famiglia. Ma l'apprensione non riguarda solo la famiglia reale, tutto il mondo attende con ansia le notizie del miglioramento dell'iconica regina considerata, scherzosamente, da tutti immortale.

Che poi noi siamo tutti qui a scherzare e fare i meme su twitter ma se dovessimo sentire quella notizia saremmo tutti così #QueenElizabeth pic.twitter.com/UhhIDdSQq2 — Auroraシ🦦 (@__aauroraaa__) September 8, 2022

La reazione del web

La regina Elisabetta è sicuramente una delle figure più iconiche al mondo. Tutti, solo a sentir pronunciare quel nome, sanno identificare nella loro mente la figura minuta di Sua Maestà. E, come spesso capita alle celebrità intramontabili, sui social è spesso oggetto di scherno per i suoi cappellini sempre abbinati al colore del vestito o per la sua tenace resistenza al passare degli anni. Nell'immaginario comune Queen Elizabeth è considerata da tutti immortale. In molti, negli anni, hanno ironizzato sul fatto che lei sarà sempre lì sul suo trono, pronta a seppellire chiunque. E così su Twitter è partito l'hashtag #QueenElizabeth perché la notizia della sua malattia non può certo lasciare indifferenti.

Se c'è chi scherza sul fatto che l'immagine dell'eterno erede al trono Carlo possa essere una scena apocalittica. C'è anche chi, commosso, dopo aver creato migliaia di meme su di lei, le augura una pronta guarigione dichiarando: «Siamo tutti con te».

#QueenElizabeth



Ti prendiamo tanto in giro, ma nessuno di noi è pronto davvero a lasciarti andare. Siamo tutti con te. pic.twitter.com/cGDOr4zSZI — Perchè è in tendenza? (@omamma13) September 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 15:27

