Lasciata sola in casa di riposo a Natale, 80enne decide di fare i regali a tutti i bisognosi

in, decide di fare regali a tutti i. Fran Clark, ottantenne originaria di Hengrove, Bristol, è una nonnina da cuore d'oro. Dopo aver lasciato la sua casa per andare a stare in una casa di riposo ha ammesso che si sentiva sola, così ha voluto«Inizialmente mi sentivo sola e annoiata ma poi ho visto un appello in una rivista della chiesa e ho pensato che fosse una grande idea», ha raccontato la donna alla stampa britannica . L'80enne per tutto l'anno si impegna a raccogliere materiale per creare dei regali che confeziona personalmente e distribuisce nel periodo natalizio a chi ne ha bisogno e si sente solo.Si tratta di regali semplici, come saponi o spazzolini, spesso risultato di donazioni benefiche, ma sono comunque dei doni, dei pensieri che scaldano il cuore a chi non ha nessuno. Parte dei regali sono a spese della donna che si occupa di impacchettarli e li seleziona in base al destinatario, che sia un adulto o un bambino, oppure una donna o un uomo, giovane o anziano. Poco prima di Natale i regali vengono poi raccolti da enti di beneficenza per essere consegnati, ma da gennaio Fran ricomincia la sua attività di Nonna Natale.