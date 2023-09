«Ho paura che il mio amico sia impazzito, non so bene cosa fare»

di Redazione web

Un ragazzo si è sfogato sui social per chiedere un parere agli altri utenti in merito a un suo caro amico: non riesce, infatti, a capire se sia impazzito o meno. La vicenda del giovane è, poi, stata commentata da diversi utenti che hanno espresso le loro opinioni in merito alla storia che è stata raccontata sul portale Reddit che conta milioni di persone da tutto il mondo.

La vicenda

Il ragazzo ha scritto: «Ciao a tutti, scrivo questo post per cercare un parere sulla situazione. In verità, a pensarci, non è nulla di troppo grave ma un mio caro amico che scrive ha aperto una sorta di blog dove ha scritto una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Quello che ha scritto vuole essere tipo una sorta di manifesto di un "collettivo", lo chiama lui. A me sembra tutto un po' strano e non ho ben capito dove vuole andare a parare. Il punto che mi lascia più stranito è questo: "Che la tecnica torni a servire l'uomo. Quest'ultimo ha l'obbligo di rivoltarsi al sigillo che essa ha impresso sul suo capo. La società della tecnica, una bolgia iper-industrializzata, ha prodotto un enorme esercito di lavoratori anonimi il cui unico fine è quello di riprodurre in serie il frutto del concepimento altrui. Questo contesto spinoso ci spinge all’abiura dell’originalità e ci condanna ad una vita di frustrazione. Allora noi decretiamo, qui ed ora, la morte della Cover, della riproduzione forzata e del rimpianto. Combatteremo per andare oltre, polverizzando ogni ostacolo, o quantomeno illudendoci di starlo facendo." A parte che io credo che non si capisca niente, ma le sue parole mi hanno reso inquieto... non riesco a capire se sia impazzito o meno, lo vedo strano e distaccato e tutto ciò che dice mi sembra non abbia un nesso logico.

I commenti social

Gli utenti di Reddit hanno letto attentamente la storia del ragazzo ed, effettivamente, in tanti hanno scritto che non hanno ben capito l'estratto del suo blog. Alcuni, comunque, hanno consigliato: «Secondo me, se sei preoccupato, potresti provare a parlargli e vedere come reagisce, se pensi che la situazione sia strana, forse, potresti consigliargli di rivolgersi a un esperto» oppure «Magari ha solo bisogno di una valvola di sfogo, qualcuno che lo ascolti e lo comprenda (per quanto possibile)».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 15:29

