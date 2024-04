Re Carlo e il tumore: «Segnali positivi dalle terapie e viaggio in Australia confermato»

di Redazione web

La cure contro il cancro diagnosticato a febbraio al 75enne re Carlo «stanno andando bene», al punto che il re pare abbia dato via libera al suo staff a portare avanti i piani per una visita ufficiale di due settimane in Australia prevista per ottobre. Almeno secondo fonti di corte citate «in esclusiva» (e in forma anonima) dal Sun.

Re Carlo e il cancro, viaggio confermato in Australia

Il tabloid di Rupert Murdoch pubblica oggi l'indiscrezione in tono di sollievo, precisando che il sovrano sarà accompagnato nel lungo viaggio verso l'isola australiana - uno dei Paesi del Commonwealth e dell'ex impero britannico di cui è ancora formalmente capo dello Stato - dall'inseparabile regina Camilla, 76 anni, con cui si appresta fra pochi giorni a celebrare intanto (in privato, secondo le attese) il 19esimo anniversario di matrimonio.

La notizia è accompagnata da una foto d'archivio che ritrae Carlo e Camilla in Australia, vestiti di bianco su una spiaggia assolata, durante un precedente tour in Oceania compiuto nel 2018: quando il primogenito della regina Elisabetta II era ancora erede al trono con il titolo di principe di Galles.

Re Carlo e il cancro: come sta

Il Sun parla di segnali «positivi» sulle terapie a cui il re si è sottoposto dopo l'annuncio pubblico sulla diagnosi di un tumore di natura imprecisata; e «finalmente» di una buona notizia per i Windsor, alle prese anche col cancro rivelato successivamente da Kate, principessa di Galles e consorte 42enne dell'attuale erede al trono William, costretta da fine febbraio a subire un pesante ciclo di chemioterapia preventiva su tutto il corpo.

