Ragazzo cade in mare dalla nave da crociera e muore a 23 anni. L'ultimo messaggio alla moglie: «Sto male». Lei: sono devastata

Dramma in una nave da crociera, dove per un ragazzo di 23 anni una vacanza senza pensieri ha avuto come epilogo un tragico destino. La vittima è il britannico Liam Jones, studente di Servizio sociale e politiche sociali, che si era imbarcato il 15 marzo da Southampton su una nave MSC che ha toccato Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi, per un totale di 7 giorni. Il giorno dopo la partenza, però, il ragazzo è caduto in mare. La polizia ha cominciato a indagare solo dopo l'attracco della nave nel porto inglese, il 23 marzo, ha scritto l'Independent.

Il 23enne, prima di morire, ha lasciato un ultimo messaggio quasi profetico alla moglie di 20 anni Sophia Mcphee, avvisandola che «si stava sentendo molto male». La ragazza ha dichiarato al Daily Record: «Mi sento così persa. È semplicemente... sparito. Non lo rivedrò mai più. Sono devastata. Ho così tante domande e non sto ricevendo alcuna risposta in merito a quello che è successo», ha raccontato. Sophia Mcphee ha visto il suo giovane marito per l'ultima volta giovedì 14 marzo, prima che lui si dirigesse a casa della famiglia per poi imbarcarsi il giorno seguente.

La verità dalle telecamere

«Sua sorella - ha continuato la giovane vedova - mi ha contattata per la prima volta domenica.

La scomparsa del passeggero è stata confermata da MSC e la polizia dell'Hampshire ha avviato le indagini una volta che la nave è rientrata nel Regno Unito il 23 marzo.

