Ragazzina accoltellata di notte al parco: un dogsitter la trova per caso 5 ore dopo

Salvata per caso, grazie all'intervento di un passante che stava portando a spasso il cane e ha chiamato i soccorsi. Una ragazza adolescente è stata pugnalata più volte e lasciata a morire in un parco per tutta la notte. Un dog sitter l'ha vista a terra intorno alle 7 del mattino seguente, salvandole di fatto la vita. Le sue condizioni restano stabili ma non è ancora fuori pericolo. Arrestato l'unico sospettato, un ragazzo di 17 anni, accusato di aggressione intenzionale che ha causato gravi lesioni.

Adolescente muore durante le riprese di un video per TikTok: uccisa a colpi di pistola, accusate di omicidio due coetanee

Il caso

L'aggressione è avvenuta intorno alle 2 del mattino a Benhall, nella regione del Suffolk, a nord-est di Londra. La ragazza è stata pugnalata più volte alla schiena. La polizia ha posto un cordone su tutta la zona per isolarla e sta effettuando delle ricerche che sperano possano essere utili alle indagini. «La vittima e il sospettato si conoscono e in questo momento la polizia tratta il caso come un incidente isolato, senza quindi una minaccia più ampia per il pubblico», ha fatto sapere la polizia.

Gli agenti hanno chiesto aiuto a chiunque pensa di avere informazioni utili alla risoluzione del caso. Benhall è un paese tranquillo, dove si conduce una vita tranquilla. A volte anche troppo, quasi noiosa. Il caso ha sconvolto la comunità e spaventato i cittadini, che sperano di avere risposte al più presto. L'area frequentata dai dog sitter comprende un'area giochi e il faro celebrativo del villaggio. «Il nostro cuore è rivolto a questa povera ragazza. Molte persone qui intorno la conoscono. È semplicemente terribile pensare che sia rimasta ferita per così tante ore», ha detto uno dei cittadini.

Teenage girl stabbed multiple times in Suffolk before she is rescued by dog walker five hours later https://t.co/dSdUWITc4y — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 2, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA