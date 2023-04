Ragazzi suonano al suo campanello, lo scherzo lo fa infuriare: ubriaco insegue l'auto e la sperona, tre morti e tre feriti

Quello scherzo ricevuto da un gruppo di adolescenti non lo ha proprio digerito. I giovani hanno suonato al suo campanello di casa, facendolo andare su tutte le furie. E quello che avrebbe dovuto essere uno scherzo innocente si è trasformato in una tragedia. L'uomo, infatti, è uscito di casa inveendo e quando ha visto i ragazzi fuggire in auto, ha dato vita a un folle inseguimento che lo ha portato a speronare i "colpevoli". L'auto dei ragazzi, speronata, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero.

Nudo sui social mentre si masturba: professore universitario licenziato, ma gli studenti lo rivogliono

Affitti troppo alti, i neo sposi si trasferiscono in camper: «Risparmiamo 1600 euro al mese e siamo felici»

Lo scherzo si trasforma in tragedia: il folle inseguimento

Il tragico incidente è avvenuto in California. L'episodio risale al 19 gennaio del 2020, ma adesso Anurag Chandra, un uomo di 45 anni, è stato condannato per omicidio. Il gruppetto di amici - tutti 16enni - si stavano divertendo a suonare i campanelli della zona, quando si sono imbattuti nella casa dell'uomo. Il proprietario di casa si è infuriato ed è uscito di casa urlando.

I giovani sono prontamenti scappati a bordo di un Prius, ma l'uomo - in preda a un raptus di rabbia - ha deciso di seguirli con la sua auto. Una volta raggiunti, li ha speronati buttandoli fuori strada. L'auto si è schiantata contro un albero e il risultato è stato tragico. Daniel Hawkins, Drake Ruiz e Jacob Ivascu sono morti sul colpo, mentre gli altri tre ragazzi a bordo dell'auto sono rimasti feriti.

Condannato

A distanza di tre anni, l'uomo è stato condannato per omicidio. La giuria del tribunale ha condannato l'uomo: «L'omicidio di questi giovani uomini è stata una tragedia orrenda e insensata per la nostra comunità», ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Riverside, Mike Hestrin. «Questo è un passo importante verso la giustizia».

Secondo quanto riportato da NBC News, l'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte nella comunità di Temescal Valley, nella provincia di Los Angeles. L'uomo, infastidito dal gesto dei giovani, ha inseguito l'auto e ha colpito il retro del veicolo, facendola uscire di strada.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo era ubriaco. Aveva bevuto 12 birre ed è letteralmente impazzito. Una volta passata l'adrenalina e la sbornia, l'uomo ha rivelato agli agenti di non voler uccidere, ma solo di impaurire i giovani per evitare che lo rifacessero perché ha avuto paura per la sua famiglia. Adesso è stato condannato all'ergastolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA