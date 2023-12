«La mia ragazza è infuriata perché le ho chiesto di non vestirsi sexy a lavoro, non voglio che mi lasci per un collega»

di Redazione web

In casa felpe comode, occhiali e capelli legati. A lavoro, gonna a tubino e camicia attillata. Il doppio approccio al look da parte di una giovane professoressa universitaria ha sollevato critiche da parte del suo fidanzato, che l'ha rimproverata per il suo abbigliamento «troppo sexy» e chiesto di cambiare abitudini per non creargli preoccupazioni. L'uomo si è sfogato sui social, ricevendo, però solo commenti negativi: in molti lo hanno etichettato come "insicuro" e "maniaco del controllo".

La sexy prof

Il 35enne ha raccontato su Reddit di essere rimasto scioccato quando ha fatto visita alla sua compagna al lavoro e scoperto che aveva scambiato i suoi soliti maglioni comodi, occhiali da lettura e coda di cavallo per un look più professionale con gonne, camicette attillate e capelli sciolti. «La mia ragazza è un'informatica e insegna all'università», ha rivelato nel post. «Quando la vedo a casa, le piace indossare abiti comodi. A volte vado a trovarla nel campus mentre è a lavoro e ribalta la sua solita estetica "accogliente": indossa gonne a tubino e le sue camicette sono un po' troppo strette intorno al seno. Quindi, se è molto carina quando è a casa, è decisamente sexy a lavoro. Penso che sia inappropriato che la mia ragazza si concentri così tanto sul suo aspetto quando è in compagnia di giovani uomini arrapati». L'uomo ha continuato spiegando che si sentiva insicuro riguardo alla bellezza della sua partner ed era preoccupato per le attenzioni indesiderate da parte di altri uomini. «A volte provo una sensazione inquietante, del tipo: e se mi lasciasse per un suo collega, o anche per uno studente universitario?», chiede. «Datemi pure del ridicolo, ma ho questi pensieri invadenti e non sono sicuro di quanto siano basati sulla realtà».

I commenti

Migliaia di persone hanno criticato l'uomo per il suo comportamento "irragionevole". «Si veste in modo professionale e non ha alcun obbligo di rendersi poco attraente per soddisfare le tue irragionevoli richieste. Chiediti perché questo ti dà fastidio e fai un serio esame di coscienza sull'argomento», ha detto un utente. «Sgridarla perché trova offensivo il tuo comportamento immaturo è terribile. Evidentemente hai un po' di crescita da fare. Se fossi in lei, ti lascerei. Devi cambiare il tuo comportamento se non vuoi rimanere single», ha scritto un altro. «Indossa abiti professionali. Non vieni preso sul serio come professore se ti presenti con abiti comodi e carini e non ti prendi cura del tuo aspetto», ha aggiunto un terzo.

