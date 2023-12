«Mia nuora viene a mangiare da me ma non tocca cibo, ora ordino solo pizze»

di Alessia Di Fiore

Un racconto da film, quello di un utente sulla piattaforma social Reddit, che ricorda la pellicola "Quel mostro di mia suocera" con Jane Fonda e Jennifer Lopez... ma questa volta la suocera è la vittima.

Una donna ha raccontato ai suoi follower che ogni volta che invita a cena suo figlio con la fidanzata, quest'ultima si rifiuta di mangiare, durante i sei anni di relazione la suocera ha provato a proporre anche dei piatti meno elaborati, che potessero andare incontro ai gusti della nuora, ma non c'è stato nulla da fare.

Il Daily Mail ha ripostato il racconto della donna, che ha riferito: «Anch’io provengo da una cultura diversa, quindi ho pensato che forse semplicemente non le piacevano le spezie che ho usato. Ho fatto delle cose davvero semplici e lei non le mangia mai.

La suocera, non ne può più e ha deciso di adottare una nuova soluzione: «Dovrebbero venire domani, ho detto a mio figlio che non cucino perché sono stanca che lei non mangi nulla e mi sento come se stessi perdendo tempo. Ordinerò la pizza», spiega la donna.

