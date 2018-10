Una ragazza autistica incoraggiata a fare sesso occasionale con estranei, nell'ambito di una discutibile idea terapeutica: è bufera sui servizi sociali in Gran Bretagna dopo il caso di una giovane di 23 anni raccontato in prima pagina dal quotidiano The Times. Gli assistenti sociali di un'agenzia, la, alle dipendenze del municipio di Manchester, avrebbero incoraggiato la 23enne ad avere incontri sessuali con diversi uomini a lei estranei.- che è andato avanti per due mesi, approvato persino da un tribunale - era quello di spingere la ragazza a