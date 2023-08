Prigozhin morto, gli Usa: «Jet abbattuto da missile terra-aria da territorio russo». Zelensky: «Tutti sanno chi è stato». Silenzio di Putin

Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia. Intanto si continua a combattere nell'est dell'Ucraina che oggi celebra la festa dell'indipendenza da Urss/Russia, che risale al 1991. Una data, quella del 24 agosto, che vale anche per l'ingresso nel diciannovesimo mese di guerra: un anno e mezzo dall'aggressione della Russia nei confronti di Kiev con avanzata russa e contraffensiva delle truppe di Zelensky sostanzialemente in stallo.

«Noi non c'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile». È questo il primo commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportato da Ukrainska Pravda, allo schianto dell'aereo in Russia sul quale, secondo le autorità di Mosca, c'era il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA