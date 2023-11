Passeggero morto durante il volo, il racconto dell'hostess: «Abbiamo seguito il protocollo». Cosa è successo

di Redazione web

Qual è il protocollo da seguire quando qualcuno muore durante il volo? Sebbene ogni compagnia abbia le proprio regole in questo tipo di situazioni, la procedura è abbastanza simile sulla maggior parte degli aerei. Un evento sicuramente spiacevole per tutti, ma per il quale il personale di bordo deve essere preparato. A spiegare il comportamento adottato alla morte di un passeggero che viaggiava sul suo volo è stata una hostess, che ha turbato non poco gli utenti di TikTok imbattutisi nel suo video.

Passeggero morto in aereo

Nora Imon, un'assistente di volo spagnola, ha raccontato la procedura che viene adottata dalla sua compagnia. «Immagina che quell’aereo abbia 50 file e che il passeggero sia morto nella fila 42. Ovviamente le persone lo scopriranno, ma le persone nella fila uno della cabina uno e nella cabina due no. Pertanto è del tutto superfluo spargere la voce che a bordo c'è una persona morta e creare il panico», esordisce l'assistente di volo. Ma non solo, garantisce anche che «quella persona non viaggerà da sola, la sua famiglia sarà presente, starà soffrendo, non porteremo via una persona da lì come un sacco di patate», sottolinea, aggiungendo che subito dopo la morte i muscoli si contraggono ed è molto difficile spostare il corpo. Per questo motivo, quando una persona muore durante il volo, l'equipaggio non solo sceglie di lasciare il passeggero al suo posto, ma lo lega anche con cinture e cinghie affinché non cada, e lo copre con un coperta e con cuscini in modo che sembri addormentato e la sua morte sia discreta.

I commenti

«Più si fanno le cose in modo normale e discreto, meglio è per tutti», dice la hostess nel video diventato virale con più di due milioni di visualizzazioni su TikTok e commenti di ogni tipo. «Ma quando qualcuno muore e viene lasciato al suo posto e accanto ci sono dei passeggeri, non gli dispiace viaggiare con un morto o vengono scambiati di posto?».

Martedì 14 Novembre 2023, 11:50

