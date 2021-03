Partorisce 4 gemelli ma le medicine costano troppo: mamma lascia due figli in ospedale

Partorisce 4 gemelli, ma le spese sanitarie sono troppo care ed è costretta a lasciarne due in ospedale. Virginia Adhiambo, una neomamma del Kenya, provava da tempo ad avere un figlio fino a quando non si è sottoposta a un trattamento medico e ha scoperto di aspettarne 4.

Quando è stata ricoverata nell'ospedale di Nairobi le cure necessarie per lei e i suoi bambini sono state maggiori del previsto, così quando è arrivato il conto la donna non è riuscita a saldare tutte le spese sanitarie e si è vista costretta a portare con sé solo due dei suoi 4 figli. Durante il parto sono sorte alcune complicanze che hanno reso necessario il trasferimento in terapia intensiva, i bambini poi sono stati nutriti con latte artificiale, sono stati messi in incubatrice e tutto questo ha portato a far lievitare le spese mediche.

Il conto al momento della dimissione era di 30 mila euro, una cifra che lei e il compagno non potevano permettersi, come ripora anche la stampa locale, così si sono visti costretti a fare una terribile scelta. Dopo un accordo con l'ospedale con dilazione dei pagamenti, la mamma e due dei piccoli più in salute hanno potuto lasciare l'ospedale, in attesa che la coppia trovi i soldi per prendere gli altri due. Ma intanto le spese continuano a crescere e la mamma e il papà hanno già speso tutti i loro risparmi.

