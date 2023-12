«Partorire è uno stress: non farò figli, se non in cambio di una rendita annua di 300mila euro per pagare personal trainer, tata e cuoca»

di Tommaso Cometti

Una giovane influencer di 23 anni, Jenny Darling, ha dichiarato che non intende diventare mamma, a meno che non le offrano un'indennità annua di 300mila euro. Come riporta il Daily Star, la 23enne londinese ha ben chiare le sue priorità e non vuole assolutamente scendere a compromessi.

Cosa chiede Jenny Darling

Jenny Darling, content creator, originaria di Bishopsgate, zona situata nell'area orientale di Londra. La ragazza ha dichiarato: «Non ho mai voluto figli, ma se incontrassi la persona giusta...chissà». Queste le condizioni dettate dalla 23enne: il matrimonio, un accordo prematrimoniale e, infine, un viaggio da sogno prima del parto.

Dopo la nascita, Jenny pretenderebbe i 300mila euro: «Mi servono per la terapia, per il personal trainer, e in generale per investire sul mio futuro e su quello del bambino», ha detto l'influencer.

Oltre alle richieste appena citate, Jenny ha anche aggiunto: una tata e una cameriera, specialmente per i primi mesi post-partum. L'influencer ha detto: «Non so come si possa cucinare, pulire e lavorare durante la maternità. Io non potrei mai».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 21:19

