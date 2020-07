Partecipa a una festa e contrae il covid: si scusa con la famiglia su Facebook, ma muore il giorno dopo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 22:22

Un uomo di 51 anni ha partecipato a un party, pochi giorni dopo ha iniziato ad accusare i primi sintomi del coronavirus. Successivamente l'uomo si è scusato sui social con la sua famiglia per il suo comportamento sconsiderato, ma il giorno dopo è morto.La terribile vicenda è avvenuta negli Usa. Come riporta il, Tommy Macias - questo il nome della vittima - noncurante dell’epidemia di covid-19 ha partecipato agli inizi di giugno a una festa a Lake Elsinore, a cento chilometri da Los Angeles.Il 20 giugno, Tommy scrive un messaggio su Facebook in cui esprime il suo rammarico per non aver seguito le regole anti-covid: «Questa è stata un’esperienza molto dolorosa. Questo non è uno scherzo, se devi uscire indossa una mascherina e pratica il distanziamento sociale.».L’uomo è deceduto il giorno successivo al post a causa del covid e di alcune patologie pregresse. Secondo le ricostruzioni,, ma poi aveva deciso di tornare alla vita di tutti i giorni dopo l’annuncio del governatore della California Gavin Newsom di voler allentare le misure restrittive. Una decisione che si è rivelata fatale per l’uomo.