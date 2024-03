​​Si finge parrucchiera e lava i capelli alla cliente, quando la titolare la scopre lei scappa. «Mi sono sentita violata»

di Redazione Web

C'è chi ha fatto finta di essere un attore famoso o un Vip per poter spillare soldi a delle vittime ignare, mentre qualcun altro è diventato virale sui social fingendosi dipendente in qualche grande catena di distibuzione per creare contenuti sui social e dare uno spaccato di cosa voglia dire lavorare in quel contesto.

A volte, tuttavia, le azioni delle persone rimangono un mistero, come nel caso raccontato da Kirsten in un video pubblicato sul suo account TikTok: dal parrucchiere è stata chiamata al lavaggio da una ragazza che poi ha scoperto non lavorare affatto lì. A quel punto la manager del negozio ha provveduto a cacciarla, ma non è chiaro cosa abbia spinto la donna a fingersi un'impiegata.

L'esperienza, a detta di Kirsten, è stata piuttosto traumatica e l'ha fatta sentire decisamente a disagio.

La strana esperienza

«Mi trovavo nella piccola sala d'attesa del parrucchiere - racconta Kirsten nel video pubblicato su TikTok - e stavo aspettando che il mio solito stylist si liberasse.

Senza farsi problemi, Kirsten si siede alla postazione di lavaggio e la ragazza comincia a farle lo shampoo. Passati alcuni minuti, tuttavia, la situazione comincia a farsi sospetta: «Mi rendo conto che gli altri dipendenti ci stanno lanciando delle occhiate e sussurrano tra loro. Poi una afferra la collega, la prende da parte e continuano a parlottare tra loro. A quel punto penso che c'è qualcosa che non va».

La conferma arriva quando una delle impiegate va dalla manager e le dice qualcosa all'orecchio. La rivelazione mette subito in movimento il capo che si avvicina a Kirsten «con una strana espressione sul volto» e si rivolge alla ragazza che le sta lavando i capelli. «Ha smesso immediatamente, ha detto "scusa" ed è corsa via», racconta.

Poi, chiarisce Kirsten, la manager le riferisce di non avere idea di chi fosse quella ragazza, di non averla mai vista e di essere certa non lavori per lei. Si scusa per l'inconveniente e chiama qualcun altro per prendersi cura della cliente. Tuttavia, il mistero rimane. Tra i commenti al video della sfortunata cliente, qualcuno ipotizza si possa trattare di una stalker, mentre altri ammettono che si sarebbero sentiti decisamente violati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA