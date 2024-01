«Addio al nubilato, la sposa ha truffato me e le sue amiche: ci ha chiesto 650 euro a testa, ma era tutto pagato»

di Redazione Web

I matrimoni, si sa, sono dispendiosi e richiedono tanta partecipazione economica da parte di entrambe le famiglie degli sposi. La torta nuziale, lo smoking e i fiori sono parte della grande spesa complessiva che comporta convolare a nozze in grande stile. In casi come questi risparmiare diventa difficile, ma rinunciare a dettagli non indispensabili può essere utile per abbattere i costi.

Una sposa, invece, ha deciso di fare le cose in grande e senza rinunce, nonostante i problemi economici alle spalle. Come? Truffando la sua futura cognata, nonché sorella dello sposo, e tutte le sue amiche. Con l'addio al nubilato già organizzato, la donna ha trovato un modo ben studiato per incassare i soldi del pernottamento. Peccato che qualcosa sia andato storto e la cognata abbai sgamato la sposa truffaldina.

Le undici amiche e la cognata della sposa avevano organizzato un addio al nubilato coi fiocchi, pernottando un paio di giorni in una struttura abbastanza costosa, così come voleva la futura sposa. Per l'alloggio, la donna aveva chiesto alle amiche, e alla cognata, un importo pari a 650 euro a testa per pagare la struttura. Nonostante il sospetto che i costi fossero troppo elevati, nessuno ha obiettato perché ciò 'che vuole la sposa prima delle nozze si fa', senza se e senza ma. Una regola non scritta.

La sorella dello sposo, però, ha subito pensato che qualcosa non tornasse e che i costi richiesti fossero esagerati per trascorrere solo qualche notte fuori porta. Ma, dopo qualche indagine, la donna si è accorta che la sposa non mentiva e che i conti tornavano.

La truffa

Dopo essersi accertata che i prezzi dell'alloggio fossero effettivamente quelli dichiarati dalla sposa, la donna ne ha parlato col fratello che, a sua insaputa, ha svelato l'imbroglio messo in piedi dalla futura moglie: «Fortuna che l'addio al nubilato è stato pagato tutto da papà, alrtrimenti avreste speso davvero tanti soldi». La sorella non poteva crederci: «Stavo quasi per strozzarmi quando ho sentito mio fratello dirmi la verità. Poi ho scoperto che lui era all'oscuro di tutto, era diventato viola quando ho iniziato a fargli più domande», ha spiegato la donna in un post pubblicato su Reddit.

Infuriata, la cognata ha riferito alla sposa dell'amara scoperta, ma non è riuscita a ottenere né scuse né troppe giustificazioni.

