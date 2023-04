Scontri a Parigi dopo l'ok alla riforma delle pensioni: vetrine spaccate e bici in fiamme. Terrore in pieno centro

di Redazione Web

Scontri a Parigi: un primo corteo è partito dall'Hotel de Ville, dove si erano radunati i manifestanti dopo l'ok del Consiglio costituzionale a gran parte della riforma delle pensioni, diretto a place de la Concorde. Dopo qualche decina di metri sulla rue de Rivoli, prime vetrine spaccate, lanci di sassi e cariche della polizia.

Bici elettriche in fiamme

Si sta scatenando la rabbia dei manifestanti contro la decisione del Consiglio costituzionale di dare luce verde a gran parte della riforma delle pensioni: sulla piazza dell'Hotel de Ville, alcuni giovani mascherati di nero hanno dato alle fiamme un intero parcheggio di decine di biciclette elettriche a noleggio. Via via che le fiamme guadagnavano terreno, si udiva l'esplosione - una dopo l'altra - delle batterie delle biciclette elettriche.

I sindacati a Macron: non promulghi la riforma

I sindacati francesi uniti contro la riforma delle pensioni si appellano al presidente Emmanuel Macron affinché non promulghi la contestata legge che aumenta l'età pensionistica da 62 a 64 anni: è quanto riferito dalla neo-segretaria della Cgt, Sophie Binet. La sindacalista ha inoltre riferito che le parti sociali non accetteranno riunioni con l'esecutivo prima del primo maggio.



«Dinanzi al massiccio rifiuto di questa riforma, l'intersindacale chiede solennemente (al presidente Macron) di non promulgare la legge, unico modo di calmare la rabbia che si va esprimendo nel Paese», si legge in una nota diffusa dalle parti sociali, che hanno inoltre deciso di «non accettare riunioni con l'esecutivo», di qui al primo maggio, Festa del Lavoro. Per quel giorno, i sindacati chiedono inoltre «una giornata di mobilitazione eccezionale».

