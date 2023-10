Parigi, donna velata grida «Allah Akbar» e minaccia un'esplosione. Panico attentato in stazione, la polizia le spara

di Redazione web

Paura attentato stamattina a Parigi, dove la polizia ha aperto il fuoco in una sparatoria contro una donna alla stazione Bibliothèque François-Mitterrand. Secondo informazioni di Bfmtv, la donna, che era completamente velata, ha gridato 'Allahu akbar' ('Dio è il più grande') e «ha fatto minacce» ha riferito una fonte, aggiungendo che «la polizia ha sparato perché temeva per la sua sicurezza».

Arrestato un islamista pronto ad un attentato: preparava un attacco con camion

Schengen, l'Italia ripristina i controlli alle frontiere con la Slovenia. Meloni: «Questione di sicurezza nazionale»

Parigi , paura in stazione

La donna a cui la polizia ha sparato alla stazione Bibliotheque Francois-Mitterand a Parigi è stata ferita all'addome e portata in ospedale.

Gli ordigni

La procura di Parigi ha annunciato di aver aperto due inchieste. La prima è per «apologia», «minacce di morte» e «atto di intimidazione contro un depositario dell'autorità pubblica per impedirgli di svolgere la sua missione», come spiega Le Figaro citando una fonte della polizia giudiziaria di Parigi. La seconda per «violenza volontaria», per l'utilizzato di arma. Intanto la stazione, che si trova nel 13esimo arrondissement di Parigi, è stata evacuata, resta isolata ed è inaccessibile al pubblico. Gli agenti della polizia sono ancora sul luogo e in campo ci sono anche delle unità cinofile e degli artificieri per verificare la presenza di eventuali ordigni. Al momento non sono stati trovati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA