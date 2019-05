Papà picchia a morte il figlio di un mese: era arrabbiato per aver perso al videogioco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e per sfogarsidi appena. Anthony Trice, 26 anni, di Louisville, nel Kentucky, ha ammesso di essere andato su tutte le furie dopo aver perso al videogame. L'uomo ha dichiarato di aver lanciato il joystick e di essersi poiinnocente per sfogare la sua frustrazione.L'uomo l'avrebbe prima schiaffeggiato, poi vedendolo piangere ha provato a calmarlo preparandogli un biberon, ma il piccolo non si calmava, così ancora più arrabbiato l'ha scaraventato a terra. Secondo quanto riportato da Metro, a quel punto avrebbe realizzato la gravità di quanto fatto, così lo ha portato in camera da letto, ha provato a capire se stava bene e lo ha portato in ospedale.Le condizioni del bambino però erano gravissime, così il neonato è morto dopo due giorni dal ricovero in terapia intensiva. L'uomo è stato arrestato per abusi su minore e la famiglia del piccolo ha aperto una raccolta di fondi online per far fronte alle spese mediche e alla sepoltura.