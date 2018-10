Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un, quello della fedeltà che resta intatta per tutta la vita. L'. Tre anni lunghissimi passati col dolore di essersi persi. Tre anni cancellati in pochi istanti. La reazione del cagnolone è commovente, si sentono nei suoi «lamenti» le lacrime di gioia, l'emozione di aver ritrovato il suo compagno di vita.L'uomo, di Tiblisi, ha riabbracciato così il suo. La telefonata che aspettava da tempo, ricevuta da un conoscente che davanti al proprio negozio aveva notato un cane che somigliava moltissimo al suo. Quando si avvicina, con il cellulare in mano riprendendo la scena, lo chiama per nome. Lui si gira, lo guarda per un istante. Un solo istante sufficiente a riconoscerlo. Il resto è solo gioia, amore e uno scondinzolare contagioso. Ben tornato a casa Ghoerghi.