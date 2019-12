Sparatoria in ospedale a Ostrava: sei morti, assalitore in fuga

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Martedì 10 Dicembre 2019, 09:04

in ununiversitario di, la terza città della. Gli agenti di polizia sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti che hanno riferito di aver sentito degli spari provenire dalla zona dell'. In un primo momento il ministro degli Interni Hamacek ha annunciato che ci sarebbero stati quattro morti sul posto, ma secondo il governatore della regione le vittime sarebbero sei. L'assalitore è in fuga e la polizia ha diffuso attraverso Twitter la foto di un sospettato.Il direttore dell'ospedale di Ostrava, Jiří Havrlant, ha dichiarato di aver attivato il piano di emergenza e la struttura rimane chiusa. I dipendenti rimangono nei dipartimenti e non possono lasciare la struttura.Oltre all'unità antiterroristica, anche il presidente Milos Zeman e il ministro degli interni stanno raggiungendo Ostrava.