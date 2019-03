L'ostetrica le strappa la placenta durante il parto, 22enne muore per il dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'e fala paziente. Sarebbe stata alle prime armi l'ostetrica che ha aiutato nel parto Alisa Tepikina, di 22 ani. La donna le ha strappato la placenta dalla parete dell'utero mentre stava partorendoIl dolore per la giovane di Nizhneserginskaya, nella regione russa di Sverdlovsk, è stato tale da ucciderla. La mamma della ragazza ha raccontato che le urla di sua figlia sono state tali da essere state sentite in buona parte dell'ospedale. Al parto stava assistendo la famiglia che ha saputo raccontare alla polizia cosa era successo: l'ostetrica avrebbe tirato talmente forte il cordone ombelicale da invertire l'utero e strappare via la placenta.Ora l'ostetrica è indagata per negligenza visto che il dolore che ha subito la paziente è stato così forte da averle causato uno choc che l'ha uccisa, seguita da una grave emorragia che ha portato prima al coma e poi all'arresto cardiaco. L'ospedale ha anche provato a nascondere la verità al marito della donna, che si era assentato qualche ora per seguire il neonato in un altro ospedale dopo una piccola complicanza. Ora il bambino sta bene, come riporta anche il Daily Mail , ma Alisa è morta e la famiglia ha annunciato una battaglia legale perché venga fatta giustizia.