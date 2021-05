Obama, morto il cane Bo: «Abbiamo perso un compagno fedele, ci mancherà tantissimo»

«Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un compagno fedele». Con queste toccanti parole l'ex presidente americano Barack Obama saluta con un post su Facebook il suo cane Bo che venne adottato dalla famiglia nell'aprile del 2009 per far felici le figlie Malia e Sasha. «Per più di un decennio - scrive Obama - Bo è stato una costante e gentile presenza nella nostra vita, felice di vederci nei nostri giorni belli, in quelli brutti e in tutti gli altri».

Paziente, «ha tollerato tutto il clamore della Casa Bianca, abbaiando, ma senza mordere mai». «Amava tuffarsi in piscina d'estate, era amabile con i bambini ed era 'appassionatò di quello che cadeva dal tavolo a cena». «Era esattamente quello di cui avevamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo, ci mancherà tantissimo» conclude, postando una sua foto di spalle in un corridoio della Casa Bianca con il suo Bo al fianco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 21:50

