Attacco in centro a Nottingham, tre morti e diversi feriti. «Le vittime uccise a coltellate», poi l'investimento dei passanti con il furgone e la fuga

di Redazione web

Mattina di paura a Nottingham, in Inghilterra centrale dove, secondo i media britannici, almeno tre persone sono state uccise e alcune altre sono rimaste ferite. Il centro della città risulta in questo momento bloccato dalla polizia, che per ora non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo.

Tenta di uccidere un 16enne: allievo sotto accusa, l'episodio nella prestigiosa scuola da 50mila euro l'anno

Terrore in un parco di Annecy, siriano richiedente asilo accoltella diverse persone e urla: «In nome di Gesù. Gravi due fratellini di 2 e 3 anni

BREAKING: Nottinghamshire Police say a 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in Nottingham city centre this morninghttps://t.co/DgvS4xeCCJ



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/r5RHphPREc — Sky News (@SkyNews) June 13, 2023

Arrestato un uomo di 31 anni

Gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni in relazione all'accaduto, precisando fonti di polizia. Stando alle prime testimonianze raccolte dai media, l'attacco si sarebbe svolto in due fasi: prima con il ritrovamento dei cadaveri di due persone, forse accoltellate, e parallelamente, con l'investimento di alcuni passanti da parte di un uomo alla guida di un furgone.

La polizia: incidenti collegati

«Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone.

«Le indagini sono all'inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA