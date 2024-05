Marcell Jacobs: «Portabandiera a Parigi? Mi sarebbe piaciuto. I social fanno male, alimentano le frustrazioni»

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, si è «preso una pausa dalla vita pubblica» e si è trasferito in Florida per allenarsi. Il velocista lo racconta in una lunga intervista al quotidiano La Stampa. «A livello tecnico, negli Stati Uniti si cura tantissimo il riscaldamento e il recupero. Tanto grounding, ovvero lavoro sull'erba per ammorbidire il muscolo e la catena della schiena da cui sono partiti tanti dei miei problemi. Più importante: ho ritrovato il mio sogno. Nella stagione precedente andavo al campo senza scopo».