Coppia trovata morta in casa: «Probabile omicidio-suicidio». Orrore a Nettuno, i corpi scoperti dal figlio

Una coppia è stata trovata morta in casa a Nettuno, vicino Roma. A trovare i corpi dell'uomo e della donna, conviventi, è stato il figlio dell'anziano di 88 anni che ha dato l'allarme. Da una primissima ricostruzione sembra si tratti di un omicidio-suicidio con l'uso di una pistola.

Chi sono le vittime

Lei aveva 66 anni ed era di origini bulgare. L'uomo era invece un italiano di 88 anni. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che sia stato l'anziano a uccidere la compagna e poi a togliersi la vita. Proseguono le indagini per fare luce sull'accaduto. Sul posto I carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio che indagano e del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi. Non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 13:36

