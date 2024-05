Pietro Genovese: «Evaso dai domiciliari? Stavo dormendo, non ho sentito nulla». Il portiere lo scagiona

di Redazione web

Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, il ventenne condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di carcere per l'omicidio stradale a Roma di due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, si è difeso davanti al giudice monocratico di Roma nel corso dell'altro processo che lo vede imputato per evasione dai domiciliari.

Genovese: «Stavo dormendo»

«Ricordo che quel giorno ho pranzato con mio fratello e la sua fidanzata.

La vicenda risale al 16 gennaio del 2021. Nel corso dell'udienza è stato mostrato il video della telecamera interna del palazzo e ascoltato in aula il portiere dello stabile. «Dalla visione del filmato - ha detto il portiere, sentito come testimone - non ho visto nessuna sagoma che riconduca a Pietro Genovese». La sentenza è attesa per il 7 giugno.

