Simone Borgese, «possono esserci altre vittime». Il modus operandi dello stupratore seriale: l'8 maggio e il luogo sempre uguale

Simone Borgese, il 39enne arrestato nei giorni scorsi a Roma per lo stupro di una studentessa, potrebbe aver commesso altri abusi o molestie sessuali nel corso degli anni. Questa l'ipotesi degli investigatori, avvalorata non solo da due precedenti per i quali Borgese era già stato condannato, ma anche dal suo modus operandi che sembrerebbe suggerire una serialità: l'ultima violenza e quella precedente, nel 2015, su una tassista, sono entrambe avvenute in data 8 maggio e nello stesso quadrante della città. Gli investigatori invitano ora chi abbia subito eventuali molestie a denunciare.