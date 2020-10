Nizza, la donna uccisa era una brasiliana con tre figli. Prima di morire ha detto: «Dite loro che li amo»

«Dite ai miei figli che li amo»: ha detto queste parole, prima di morire nel bar in cui si era rifugiata dopo essere rimasta gravemente ferita per mano del terrorista Brahim Aouissaoui, il tunisino che ha ucciso tre persone alla basilica di Notre-Dame, a Nizza, ieri mattina. La donna aveva 44 anni ed era brasiliana, ha fatto sapere stanotte il governo di Brasilia in un comunicato.

«Il governo brasiliano annuncia, con grande tristezza, che una delle persone uccise era una brasiliana di 44 anni, madre di tre bambini, residente in Francia», si legge nella nota del governo. La donna, secondo i testimoni, prima di morire ha detto alle persone che le erano vicine «dite ai miei figli che li amo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 14:12

