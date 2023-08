Italiani investiti a New York, Matteo e Giulia erano in viaggio di nozze: «Dovevano ripartire ieri»

di Redazione web

Ci sono anche due italiani tra le persone investite a New York da una donna che è passata con il rosso a un semaforo e poi è scappata. Nel gruppo falciato dall'auto sulle strisce pedonali, come riporta La Voce di New York, c'erano due coniugi di Piacenza, Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis). I due, racconta Monica Maj, sorella di Matteo, si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio in Usa che li aveva portati anche a Chicago e a Boston, e sarebbero dovuti tornare ieri in Italia.

L'incidente a New York

Maj - secondo quanto riportato - è stato da poco operato per un trauma facciale e nelle prossime ore finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.

«Doveva essere il loro viaggio di nozze - dice la sorella di Matteo Maj al Corriere - La notizia ci ha sconvolto ma Matteo ci ha rassicurato di essere fuori pericolo, così come, seppur il quadro clinico è ancora abbastanza critico, non si trova in pericolo di vita neppure Giulia».

Escluso attacco terroristico

La donna 29enne al volante dell'auto che è scappata dopo l'incidente è stata poi arrestata nel Queens dopo essersi schiantata contro un'altra vettura sulla Long Island Expressway.

