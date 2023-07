Netanyahu ricoverato dopo aver perso conoscenza: forti dolori al petto. Il premier: «Mi sento molto bene»

Benyamin Netanyahu, il primo ministro israeliano ha avuto un malore in casa durante lo Shabbat. È stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che si era lamentato di non sentirsi bene. ll premier ha avvertito «forti dolori al petto». «Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami medici», ha reso noto un comunicato del suo ufficio, aggiungendo che verranno successivamente resi noti nuovi dettagli.

Proteste in Israele dopo il primo ok alla legge anti-giudici

Il premier, che ha 73 anni, è stato portato in ospedale dalla sua casa di Caesarea, dove stava trascorrendo il weekend. Secondo il sito Walla, Netanyahu avrebbe brevemente perso conoscenza in casa, ma era pienamente cosciente quando è arrivato allo Sheba center di Ramat Gan, vicino Tel Aviv.

In ospedale è arrivato il direttore del nosocomio Yitzhak Kreis.

