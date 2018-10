Neonato trovato morto in casa, la mamma aveva denunciato il rapimento ma la polizia non le crede

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi un mese è stato. La ragazza, 19 anni, aveva denunciato nel pomeriggio di mercoledì ildel bimbo alla polizia. Aveva riportato anche i dettagli, parlando di un uomo che le aveva sottratto il piccolo dalle braccia in un parco per poi darsi alla fuga. Poche ore dopo il corpicino è stato ritrovato senza vita nella sua casa.Il fatto è avvenuto a, in. Le forze dell'ordine stanno indagando, ma dalle immagini delle telecamere di sicurezza il racconto della ragazza non trova conferme e ora è sospettata per l'omicidio del figlio. I detective «».Gli investigatori hanno trovato la macchina della donna nei pressi nel parco e presto procederanno al sequestro del mezzo per le indagini. Secondo quanto riferito, la donna collaborerà con gli investigatori. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.