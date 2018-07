Neonato trovato morto nel bagno di un aereo: la scoperta choc durante l'atterraggio

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilè stato trovato neldi linea. Il corpicino giacevanel velivolo di un volo AirAsia ed è stato trovato dal personale mentre l'aereo veniva preparato prima di atterrare a Delhi.Come riporta l' Independent , non si sa ancora se il piccolo sia nato morto o se sia stato ammazzato subito dopo il parto. Sembra però essere certo che sarebbe nato nel bagno in cui è stato trovato e ora si stanno passando al setaccio le donne presenti al momento dell'atterraggio per individuare la possibile madre. Una donna è stata già arrestata. Secondo le autorità si sarebbe imbarcata sull'aereo a Guwahati per poi abbandonare il feto.Per saperne di più sulle condizioni del piccolo saranno condotte delle analisi sul corpo, dai primi esami sembra però sia nato prematuro. Continiano comunque gli interrogatori al personale della compagnia e anche agli altri passeggeri per capire se qualcuno si è reso conto di qualche movimento sospetto durante il volo.