Il bimbo ha fretta di venire al mondo, e sul volo oceanico avviene il miracolo Foto

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva fretta di venire al mondo e ha scelto il modo più originale. «Tra il cielo e la terra, la capacità di Dio di far nascere un bambino su un volo ✈️ delle linee di proprietà marocchina numero at208 _ di! Grazie a tutto all'equipaggio per i loro sforzi ❤️ 🌹». Così sulla pagina FacebookFans viene annunciato ilavvenuto. Un regalo divino, così come viene definito.«Ieri sera è nato un piccolo bambino a bordo del volo at208 che collega #Casablanca a #Montreal. La donna ha potuto partorire in volo grazie all'aiuto del personale navigante della #royalairmaroc». Grande entusiasmo da parte di tutto l'equipaggio. Il piccolo sta bene e anche la mamma è felicissima. Un evento straordinario che ha emozionato anche i passeggeri a bordo. Tra questi anche una dottoressa che ha assistito e collaborato al parto della donna che era incinta di 7 mesi.